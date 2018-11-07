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Звезда ПСВ Лосано признался, где хотел бы продолжить карьеру

17:30 65 Читати українською
Звезда ПСВ Лосано признался, где хотел бы продолжить карьеру
Ирвинг Лосано / соцсети

Форвард ПСВ и сборной Мексики Ирвинг Лосано не скрывает своей любви к Манчестер Юнайтед. Также мексиканцу нравится Барселона.

"Очень приятно, что английская пресса пишет приятные вещи обо мне. Спасибо за прекрасные слова. Я всегда стараюсь прогрессировать и выдавать что-то особенное. Буду продолжать улучшаться.

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Я много учусь у каждого своего тренера. Каждый из них дает мне что-то новое. У Марка ван Боммеля была замечательная карьера.

Я очень люблю Манчестер Юнайтед, в Испании мой любимый клуб – Барселона", – сказал Лосано talkSPORT.

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