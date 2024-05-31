Звезда Полесья выпустил трек о клубе – игрок пропустил весеннюю часть сезона из-за травмы
19:06 - Читати українською
Вингер Полесья Бени Макуана занимается и творческой деятельностью во время восстановления от серьезной травмы.
Полесье в своих соцсетях представило трек Бени Макуаны, посвященный житомирскому клубу.
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Конголезец выпустил песню "Одна команда – тысяча сердец" в коллаборации с Vitalii Kaba & Kos. Послушать трек можно на разных платформах, в частности, на Soundcloud, YouTube.
Добавим, что Макуана после перехода в Полесье летом 2023 года стал главной звездой житомирского клуба, в 20 матчах записал в свой актив 4 гола и 3 ассиста.
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