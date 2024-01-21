"Мне вообще повезло, в моем первом полном сезоне во Франции против меня играл Ашраф Хакими. Они с будущим чемпионом мира Ди Марией на фланге настоящие чудеса творили. Мы рано пропустили, однако долго держали интригу. Лишь в самой концовке Дракслер с паса Неймара поставил точку в матче – 2:0.

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Желтая карточка в матче против ПСЖ? Это была концовка матча. Монпелье в тот момент было на поле вдесятером, и я вынужден был останавливать фолом Вейналдума, чтобы он не убежал в контратаку в свободную зону. Что поделаешь, карточку я получил. Но, возможно, этой ценой наша команда не пропустила еще один мяч

Я не хотел бы, конечно, чтобы мой опыт матчей против ПСЖ ограничился одним предупреждением. Я верю и надеюсь, что это не последний мой матч против этого соперника, да и против игроков такого уровня в целом. Никто не знает, что будет дальше: возможно, я еще сыграю в чемпионате Франции, а может такое быть, что Полесье получит путевку в еврокубки и сможет сыграть против того же ПСЖ", – поделился Макуана в интервью Украинскому футболу.

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