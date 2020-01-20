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Звезда отменила один из спаррингов на турецком сборе

20 января 15:11 225 Читати українською
Звезда отменила один из спаррингов на турецком сборе
ФК Заря

В планы луганской Зари на зимних сборах пришлось вносить коррективы.

Спарринг Зари против Челика отменен из-за изменений в планах боснийской команды, сообщает официальный сайт луганчан.

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Добавим, что контрольный поединок с Челиком был запланирован на 22 января. Таким образом, в этот день Заря сыграет только с польским Лодзем.

Также на первом сборе команда Виктора Скрипника проведет товарищеские матчи с польским Пястом и сербским Вождовацем.

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Добавим, что на зимний перерыв луганчане ушли на третьем месте в украинской Премьер-лиге с отставанием от Динамо в два очка. Свой первый официальный матч в 2020 году Заря сыграет 22 февраля против Мариуполя.

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