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Заря официально подписала Назарину и Жуниньо

14:16 - Читати українською
Заря официально подписала Назарину и Жуниньо
Егор Назарина / Фото ФК Карпаты

Заря начала усиление команды перед стартом нового сезона УПЛ и Лиги Европы.

Заря приобрела полузащитника Антверпена Егора Назарину, сообщает официальный сайт луганчан.

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Контракт с игроком рассчитан на три года, сумма трансфера не разглашается. Последний сезон Егор провел на правах аренды в Карпатах, где сыграл в 15-ти матчах УПЛ и отметился 5-ю голами.

Также к луганскому клубу присоединился бразильский защитник Жуниньо. Последним клубом 24-летнего защитника был Вардар. Стороны согласовали контракт на 2 года. В прошлом сезоне Жуниньо провел 21 поединок, в которых забил 5 мячей.

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Трансферы Трансферы чемпионата Украины Заря Заря Егор Егор Назарина Жуниньо
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