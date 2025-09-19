"Они очень хорошо держали мяч. Педри и Френки де Йонг были фантастическими. Это топ-уровень. Рашфорд забил два гола из ниоткуда. Мы должны делать то же самое и использовать возможности, когда они нам попадаются.

Дубль Рашфорда в видеообзоре матча Ньюкасл – Барселона – 1:2

Это естественно для людей, проигрывать Барселоне 2:0 – это как подъем вверх. Мы забили гол, что свидетельствует о нашей ментальности. Мы были истощены. Можем гордиться тем, как играли. Мы дали все, что могли, против одной из лучших команд планеты. Я не думаю, что в игре было много моментов. У нас были лучшие моменты, но мы должны были их реализовывать", – приводит слова Гордона BBC.

Напомним, Барселона одолела Ньюкасл (2:1) благодаря дублю Рашфорда. Единственный гол в составе "сорок" забил именно Гордон.

Барселона удержала тяжелую победу над Ньюкаслом – Рашфорд переломил игру, оформив дебютный дубль за "блаугранас"