Звезда NBA Леброн Джеймс поздравил Ливерпуль с победой в Лиге чемпионов – он является акционером "красных"

Легкий форвард команды NBA Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс поздравил английский Ливерпуль с победой над лондонским Тоттенхэмом (2:0) в финале Лиги чемпионов.

"Ты никогда не будешь одинjr! Поздравляю каждого, кто как-то причастен к клубу", – написал Джеймс в своем твиттере.

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Отметим, что Ливерпуль одолел Тоттенхэм благодаря голам в дебюте и под занавес поединка. Мохамед Салах открыл счет с сомнительного пенальти, ставшим самым быстрым в истории Лиги чемпионов. А второй мяч в активе Дивока Ориджи, забившего на 87-й минуте.

Леброн Джеймс является одним из акционеров Ливерпуля. В апреле 2011 года он получил около 2 % акций мерсисайдцев, когда его маркетинговая компания слилась с Fenway Sports Partners Джона Генри и Тома Вернера.