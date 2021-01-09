Нападающий Олимпика Захедитабар Шахаб все же имеет шанс сменить клуб в межсезонье.

Заря пытается договориться о переходе лучшего бомбардира УПЛ, информирует Zaryalg.com.

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Контракт Шахаба с Олимпиком завершается летом, однако луганчане хотят оформить трансфер уже в январе. Президент Зари Евгений Геллер лично настаивает на подписании 25-летнего иранца. Если же найти компромисс не удастся, то бронзовый призер чемпионата Украины подождет до июня и попытается забрать игрока бесплатно.

Добавим, что Шахаб отличился 8 голами в 11 матчах первой половины сезона. Нападающего Олимпика также связывали с переходом в Динамо.

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