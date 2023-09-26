Звезда МЮ не имеет права даже есть с первой командой – Тен Хаг поставил жесткий ультиматум
Джейдон Санчо все глубже закапывает свои шансы возродить карьеру на Олд Траффорд.
Вингера тотально отстранили от первой команды Манчестер Юнайтед, утверждает Mirror. Санчо не позволяют даже пользоваться общим тренажерным залом и столовой.
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Разрыв в отношениях 23-летнего игрока и Эрика Тен Хага произошел 3 сентября. Тренер МЮ исключил Санчо из состава из-за плохой работы на тренировках. Джейдон не придумал ничего лучше, как публично обвинить наставника во лжи. С тех пор никаких сдвигов не произошло, хотя партнеры уговаривают Санчо уступить. Позиция Тен Хага однозначна – вингер не приблизится к первой команде, пока не извинится перед тренерским штабом, одноклубниками и персоналом.
Напомним, в 2021 году МЮ выложил Борусии за Санчо 85 миллионов евро. Источник добавляет, что у игрока издавна были проблемы с режимом – он еще в Дортмунде часто опаздывал на тренировки, имел лишние килограммы после отпуска и любил засиживаться допоздна за компьютерными играми.
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