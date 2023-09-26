Вингера тотально отстранили от первой команды Манчестер Юнайтед, утверждает Mirror. Санчо не позволяют даже пользоваться общим тренажерным залом и столовой.

Лидер Манчестер Юнайтед попал в ДТП – он разбил автомобиль за 700 тысяч фунтов

Разрыв в отношениях 23-летнего игрока и Эрика Тен Хага произошел 3 сентября. Тренер МЮ исключил Санчо из состава из-за плохой работы на тренировках. Джейдон не придумал ничего лучше, как публично обвинить наставника во лжи. С тех пор никаких сдвигов не произошло, хотя партнеры уговаривают Санчо уступить. Позиция Тен Хага однозначна – вингер не приблизится к первой команде, пока не извинится перед тренерским штабом, одноклубниками и персоналом.

Напомним, в 2021 году МЮ выложил Борусии за Санчо 85 миллионов евро. Источник добавляет, что у игрока издавна были проблемы с режимом – он еще в Дортмунде часто опаздывал на тренировки, имел лишние килограммы после отпуска и любил засиживаться допоздна за компьютерными играми.

Манчестер Юнайтед прервал серию поражений, удержав победу над Бернли