Ньюкасл после нескольких громких провалов с трансферами близок к подписанию центрбека Милана Малика Чау, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

"Сороки" отдадут за 24-летнего немца 40 миллионов евро включительно с бонусами. Английский клуб уже согласовал трансфер с Миланом и запланировал медосмотр для игрока, чтобы как можно быстрее финализировать сделку.

Добавим, что Чау выступал за Милан с 2022 года после перехода из Шальке за более 9 миллионов евро. За "россонери" немец провел 85 матчей во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 2 ассиста.

