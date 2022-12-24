"Опыт в новой лиге? Да, в будущем… Но сейчас я на 100% сосредоточен на Милане. Это топ-клуб, и я нахожусь там по действующему контракту. Мне также нравится город.

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Я смотрю много игр. В этом году мне нравится Арсенал – они играют очень хорошо", – приводит заявление Леау инсайдер Фабрицио Романо.

Добавим, что Милан оценивает своего лидера по меньшей мере в 100 млн евро. Если Арсенал действительно заинтересуется 23-летним португальцем, то может забыть о Михаиле Мудрике, который также выступает на левом фланге атаки.

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