Защитник Манчестер Сити Рико Льюис останется в составе команды еще на пять лет.

Манчестер Сити официально объявил о подписании нового долгосрочного контракта с Рико Льюисом. Соглашение рассчитано до лета 2030 года, поэтому универсал, способен сыграть в защите и полузащите команды, продолжит выступления под руководством Хосепа Гвардиолы.

Гвардиола удержал свою звезду – игрок отверг заманчивое предложение от сенсационного клуба АПЛ

Сообщалось, что Ноттингем Форест очень заинтересован в подписании Льюиса и был готов удвоить зарплату защитника, чтобы он согласился на переход к ним. Впрочем, в конце концов, Ноттингем Форест взял в аренду украинского защитника Арсенала Александра Зинченко, а Льюис заключил новое соглашение с "горожанами".

Льюис дебютировал в Манчестер Сити в сезоне 2022/23, когда подопечные Гвардиолы оформили исторический требл. С тех пор он провел 97 матчей и добыл семь трофеев, среди которых Лига чемпионов, два титула Премьер-лиги и клубный чемпионат мира.

Игрок также успел дебютировать за национальную сборную Англии, где имеет пять матчей.

