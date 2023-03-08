Звезда Манчестер Сити выпивший приставал к женщине в баре – его могут арестовать на 2 года
Защитник Манчестер Сити Кайл Уокер попал в скандальную ситуацию в прошлые выходные.
Вокер в воскресенье посетил бар, где выпил лишнего и позволял себе непристойное поведение, в частности, приставал к нескольким женщинам, сообщает The Sun.
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Так, на стопкадрах камеры в баре можно заметить, как Кайл хватает женщину за грудь, прижимается к ней и даже приспускает штаны у всех на глазах. Вокера могут обвинить в непристойном обнажении, что грозит даже лишением свободы до 2 лет.
Интересно, что жены Кайла, Энни Килнер, не было на этих кадрах. Пара воспитывает четырех детей.
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