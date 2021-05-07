Приз получил вингер Манчестер Сити Рияд Марез, сообщает официальный сайт УЕФА.

Зинченко попал в команду недели в Лиге чемпионов по версии Whoscored

Алжирец оформил дубль в ответном поединке против ПСЖ (2:0) и вывел "горожан" в финал ЛЧ. В голосовании фанатов Марез опередил своего одноклубника Рубена Диаша, а также хавбеков лондонского Челси Н'Голо Канте и Кая Хаверца. На прошлой неделе лучшим признали Канте.

К слову, в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Рияд Марез провел 11 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Ман Сіті та історичний прорив: чому ПСЖ зазнав краху, а Зінченко увімкнув альфа-самця проти Неймара і Ко