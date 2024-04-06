Защитник Манчестер Сити Йошко Гвардиол имеет проблемы со здоровьем перед матчем Лиги чемпионов с Реалом.

В матче против Кристал Пэлас (4:2) наставнику “горожан” Пепу Гвардиоле пришлось заменить хорватского защитника на 46 минуте из-за повреждения.

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"У Йошко Гвардиолы небольшая физическая проблема. Мы увидим, будет ли он доступен во вторник против Реала", – цитирует испанского специалиста Marca.

Если хорват не успеет восстановиться к матчу с мадридцами, то это будет вторая потеря Гвардиолы в линии обороны. После международной паузы Манчестер Сити остался без Кайла Уокера, который рискует пропустить игру.

Напомним, что Реал, за который выступает украинский голкипер Андрей Лунин, и "горожане" сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов во вторник, 9 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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