"Моя семья и все мои друзья знают, что я уже давно хотел оказаться в Каталонии. Барселона всегда привлекала меня, потому что здесь играли мои кумиры. Теперь хочу показать всем, какой я игрок, чтобы помочь команде вернуться туда, где она заслуживает быть.

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Сорванный переход в январе? Те переговоры были непонятными. Не знаю, правда ли, что Барса хотела меня в, потому что ко мне с этим никто не приходил. Но я всегда хотел оказаться именно здесь, это клуб моей мечты. Я очень счастлив в Барселоне. Получил большое удовольствие от трех проведенных матчей. Партнеры помогают мне адаптироваться как можно быстрее, это важно. Я играю с великолепными футболистами, и для меня это все упрощает.

Хочу поблагодарить Манчестер Сити. С этим клубом связаны лучшие моменты моей карьеры, в прошлом году я даже получил возможность оказаться в символической сборной от ФИФА. Для меня это была еще одна мечта. И все это благодаря партнерам, Гвардиоле, его штабу. Это очень хорошая команда, очень единая, это заметно. Для меня Манчестер Сити - лучшая команда мира сейчас. Да, переход в Барселону – это риск. Но когда появляется возможность перейти в такую команду, ты должен ею пользоваться", – рассказал защитник в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, что Жоау Канселу сыграл за каталонцев три матча. Португалец успел забить один гол за новую команду.

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