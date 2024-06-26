Англичане добыли путевку в плей-офф Евро-2024, заняв первое место в группе С с пятью очками. Фил Фоден сыграл во всех трех матчах группового этапа.

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Как информирует Daily Mail, перед матчами 1/8 финала Евро-2024 вингер Манчестер Сити покинул расположение национальной команды. Фоден вернулся временно в Великобританию из-за неотложных семейных дел. В семье Фила должен родиться третий ребенок.

Когда вернется Фоден в состав сборной Англии пока неизвестно. Команда Саутгейта проведет матч 1/8 финала Евро-2024 30 июня, но соперник еще не определен.

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