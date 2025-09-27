Джон Стоунз в ближайшее время может продолжить сотрудничество с Манчестер Сити. Как сообщает Daily Mirror, клуб и футболист готовы начать переговоры о новом контракте. Текущее соглашение 31-летнего защитника истекает летом, но он настроен остаться на "Этихаде" до 2028 года и фактически завершить карьеру в Манчестере.

Сыновья легенды Ливерпуля дебютировали за Манчестер Сити в одном матче

Тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола неоднократно подчеркивал важность Стоунза: "В год требла (2023) и в сезоне с четырьмя трофеями (2019) Джон был чрезвычайно важным. Он топ-игрок, но в прошлом сезоне провел менее 30% матчей. Мы хотим, чтобы он оставался здоровым – он нам нужен".

Сам Стоунз также подтвердил желание остаться: "Я здесь, я хочу быть здесь, я люблю этот клуб. Я здесь, чтобы помогать команде. Не знаю, что там говорят или пишут, но надеюсь, что это поставит точку на всех слухах".

Футболист не скрывал, что травмы сильно ударили по его психологии: "Есть моменты, когда думаешь: отдаешь все силы, посвящаешь жизнь футболу, а оно благодарит травмами. Это темные дни, моменты сомнений. Но я с детства был бойцом – в сложные времена надо бороться и смотреть на большую картину".

Стоунз перешел в Сити из Эвертона в 2016-м и за это время выиграл 15 трофеев, включая шесть титулов АПЛ и Лигу чемпионов. В составе сборной Англии он провел 83 матча, выступал на двух чемпионатах мира и трех Евро. В этом сезоне защитник успел сыграть три поединка в Премьер-лиге, а команда Хосепа Гвардиолы пока что находится на девятом месте. Ожидается, что Стоунз может вернуться на поле уже в этот уик-энд в матче против Бернли.

Манчестер Сити, Арсенал, Ньюкасл и Тоттенхэм вышли в 1/8 финала Кубка лиги – Палинья забил бисиклетой