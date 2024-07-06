Саудовская Аравия продолжает следить за звездными игроками. Аль-Наср в прошлой кампании не сумел выиграть ни одного титула, поэтому летом планирует значительно усилить свой состав.

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Как сообщает ESPN, клуб, за который играет Криштиану Роналду, хочет подписать Эдерсона из Манчестер Сити. "Горожане" планировали удержать голкипера, но Аль-Наср готов втрое поднять зарплату бразильцу. ожидается, что Эдерсону предложат 600 тысяч фунтов за неделю.

Контракт 30-летнего голкипера с английским клубом действует до 2026 года. Манчестер Сити будет требовать за игрока большие деньги, впрочем, для саудовцев это не проблема.

Напомним, Эдерсон выступает за "горожан" с 2017 года. В составе Манчестер Сити бразилец сыграл в 332 матчах. Голкипер получил с командой требл в сезоне 2022/23, выиграв титул чемпиона Англии, Лигу чемпионов и Кубок Англии.

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