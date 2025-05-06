Боссы Аль-Хиляля обратились к Манчестер Юнайтед с официальным предложением о трансфере Бруну Фернандеша, сообщает Ar Riyadiyah.

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Отмечается, что уже успели провести встречу с Каэтану Марией и Мигелем Рубеном, адвокатом и агентом португальца. Аль-Хиляль якобы готов выполнить все финансовые прихоти игрока и готов немедленно начать переговоры по трансферу. Контракт Бруну с МЮ рассчитан до июня 2027 года.

Напомним, Фернандеш выступает за Манчестер Юнайтед с 2020 года. За это время португалец успел провести за "красных дьяволов" 285 матчей во всех соревнованиях, в которых отметился 98 голами и 85 ассистами.

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