Хавбек Манчестер Юнайтед Кобби Майну уведомил руководство клуба, что желает уйти в аренду до закрытия трансферного окна. По информации The Athletic, 20-летний англичанин считает, что нынешняя ситуация в команде не дает ему возможности стабильно развиваться и набирать форму перед возможным вызовом на чемпионат мира.

На встрече в четверг футболист подчеркнул, что не хочет разрывать связь с клубом, в котором воспитывался, однако стремится к стабильной игровой практике. В клубе ответили, что не планируют отпускать Майну, ценят его как воспитанника академии и хотят, чтобы он боролся за место в основе.

Новый сезон хавбек начал на скамейке запасных: он не сыграл в первых двух турах АПЛ против Арсенала (0:1) и Фулхэма (1:1), а вышел только в Кубке лиги, где Манчестер Юнайтед сенсационно уступил Гримсби.

В прошлом сезоне Майну провел 32 матча за "красных дьяволов" во всех турнирах, забил 5 голов, среди которых и результативный удар в финале Кубка Англии против Манчестер Сити. После дебюта за сборную Англии в марте 2024-го хавбек попал в заявку на Евро-2024, где выходил в стартовом составе на решающие матчи турнира.

Контракт Майну с Манчестер Юнайтед действует до 2027 года с опцией продления еще на год.

