Защитник МЮ Лисандро Мартинес стал героем соцсетей. Все из-за празднования забитого мяча Каземиро, спасшего команду от поражения Челси (1:1).

"Красные дьяволы" пропустили первыми, но Каземиро дебютным голом спас команду Эрика Тен Хага от поражения на Стэмфорд Бридж.

Каземиро дебютным голом спас от поражения: Челси – Манчестер Юнайтед – 1:1 – видео голов и обзор матча

Празднуя взятие ворот, Лисандро Мартинес начал обниматься с одним из болельщиков, который сидел на трибунах за воротами Челси. После игры защитник Манчестер Юнайтед еще и обратился к фанату в соцсетях. Похоже, поклонник манкунианцев запомнит этот день надолго.

"Друг, я тебя не знаю, но мы в этом вместе и будем бороться до конца", – написал аргентинец в Twitter, прикрепив кадры празднования с болельщиком, которые уже разлетелись по сети.

Сезон 2022/23 является дебютным для 24-летнего Мартинеса в Манчестере. Защитник сыграл 15 матчей, результативными действиями не отличался. "Красные дьяволы заплатили за него 57 миллионов евро.

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Mate I don’t know you but we’re in this together… fighting until the end!!!!! #MUFC https://t.co/SIfxCBuQPP pic.twitter.com/I6GeaRCuw2 — Lisandro Martinez (@LisandrMartinez) October 22, 2022