Звезда Манчестер Юнайтед праздновал спасительный гол с фанатом и написал ему после игры – вирусные кадры
Защитник МЮ Лисандро Мартинес стал героем соцсетей. Все из-за празднования забитого мяча Каземиро, спасшего команду от поражения Челси (1:1).
"Красные дьяволы" пропустили первыми, но Каземиро дебютным голом спас команду Эрика Тен Хага от поражения на Стэмфорд Бридж.
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Празднуя взятие ворот, Лисандро Мартинес начал обниматься с одним из болельщиков, который сидел на трибунах за воротами Челси. После игры защитник Манчестер Юнайтед еще и обратился к фанату в соцсетях. Похоже, поклонник манкунианцев запомнит этот день надолго.
"Друг, я тебя не знаю, но мы в этом вместе и будем бороться до конца", – написал аргентинец в Twitter, прикрепив кадры празднования с болельщиком, которые уже разлетелись по сети.
Сезон 2022/23 является дебютным для 24-летнего Мартинеса в Манчестере. Защитник сыграл 15 матчей, результативными действиями не отличался. "Красные дьяволы заплатили за него 57 миллионов евро.
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