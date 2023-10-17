"Мне не нравится проигрывать. В каком-то из прошлых матчей Нико, который работал ранее в Манчестер Сити, не хотел пожимать руку, когда мы победили Арсенал. Когда уже мы проиграли, он хотел пожать мне руку, а я не воспринял это легкомысленно. Вот так все просто.

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После того я переключился на сборную Англии. Но, вероятно, обязательно сконтактирую с Джовером. Скажу, что все это было, пожалуй, слишком. Это демонстрирует стандарты, которых я достиг, и то, чему научился за эти годы. Это большой матч, а проиграть так, как мы это сделали, до сих пор больно. Если бы меня не задело то поражение – вероятно, я ошибся клубом, потому что мы претенденты на титул", – поделился Уокер в комментарии Metro.

Напомним, конфликт разгорелся сразу после поединка Арсенал – Манчестер Сити. Уокер пошел выяснять отношения с помощником Артеты, Николасом Джовером. Позже к ним подскочил еще и Эрлинг Холанд.

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