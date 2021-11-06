"Путь от центрального круга к штрафной площадке дался мне нелегко, – вспоминал Дарко Панчев, нападающий югославской команды, реализовавший решающий послематчевый пенальти. – За десять секунд в голове мелькнуло много мыслей: хоть бы не промахнуться, хоть бы не ошибиться. Но когда я взял мяч и поставил его на отметку, то уже был спокоен. Постарался как можно лучше сосредоточиться, чтобы хорошо выполнить удар. Вот и все".

Предшествовали этому удару многие знаковые события. Однако сам финал в итальянском городе Бари трудно назвать особенно зрелищным. Основное и дополнительное время поединка завершились без голов, поэтому судьбу победителя должна была решить серия пенальти.

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Первым взялся бить Роберт Просинечки – 1:0. Для Марселя серия началась с неудачного удара Мануэля Амороса, чемпиона Европы-1984 и бронзового призера чемпионата мира-1986. Капитан Црвены Звезды Стеван Стоянович потянул удар француза, ставший ключевым. Больше того вечера не промахивался никто. Следующие 7 попыток оказались точными.

Интересно, что в течение нескольких сезонов в чемпионате Югославии действовал необычный регламент – в случае ничейного результата победитель определялся в серии 11-метровых. Такие навыки помогли балканцам выбить пять из пяти.

Югославы серьезно готовились к финалу и прибыли в Италию за 6 дней до решающего матча. Для того чтобы качественнее сконцентрироваться на самой игре, футболистов лишили возможности контактировать с окружающим миром и заблокировали входящие телефонные звонки. Хотя звонить по телефону футболисты Црвены Звезды все же могли без ограничений.

Решение тренеров обеих команд сделать ставку на защитный стиль футбола стало своеобразной неожиданностью (некоторые будут называть тот финал одним из самых скучных в истории). На пути к трофею Црвена Звезда и Марсель зарекомендовали себя как команды, исповедующие атакующий футбол. Французы отличились 22 голами в 8 поединках, а югославы забили 19 мячей. В этом случае решение балканцев было абсолютно обоснованным – привычный агрессивный стиль с активным прессингом против молодого и быстрого Марселя мог стать роковым. Пришлось подстраиваться.

Сначала команда из Белграда одолела швейцарский Грассхоппер Оттмара Хитцфельда (1:1,4:1), впоследствии обыграла Рейджерс (3:0, 1:1), дважды разгромила дрезденское Динамо (3:0, 3:0) и с нотками сенсации победила Баварию (2:1, 2:2). Интересно, что в каждом раунде голом отмечался Дарко Панчев и в общей сложности записал в актив 34 результативных удара за сезон, получив "Золотую бутсу".

Дарко Панчев / фото из соцсетей

Формирование сильнейшей команды Европы началось за несколько лет до итальянского финала. В 1987-м футболку Звезды надел Роберт Просинечки, переехавший из загребского Динамо, через год в Белграде оказались Деян Савичевич и Дарко Панчев. В следующем году клуб подписал единственного легионера – румына Миодрага Белодедича из Стяуа. В январе 1991-го, уже по ходу сезона, игроком Црвены Звезды стал Синиша Михайлович. Ключевую роль в формировании звездной команды сыграл технический директор клуба Драган Джаич, легендарный в прошлом нападающий "красно-белых".

В 1990-м команду возглавил 43-летний Любомир (Любо/Любко) Петрович, вернувший в коллектив молодого таланта Владимира Юговича – оба ранее были связаны с белградским Радом. Главной потерей белградцев стал уход Драгана Стойковича, переехавшего в Марсель. В тот майский вечер 1991-го "Пикси", как его называли в Югославии, выйдет на замену на 112-й минуте, а потом будет наблюдать за огромной радостью экс-партнеров и за тем, как они поднимают над головой кубок.

Триумф Црвены Звезды / фото из соцсетей

В 1989-м Петрович неожиданно привел к чемпионству Войводину, где сверкал молодой Синиша Михайлович. Вскоре Петрович пригласит талантливого мастера по исполнению "стандартов" в Црвену Звезду. Чуть раньше Любко работал с юношеской и молодежной сборными Югославии и имел особые навыки работы с молодежью.

Забегая вперед, стоит сказать, что в 2019-м жребий свел луганскую Зарю в Лиге Европы с софийским ЦСКА, очередной командой Петровича (их в тренерской карьере Любомира было почти три десятка). Так вот балканский наставник поделился интересным фактом: "В свое время я учился у лучшего тренера – Валерия Лобановского. Читал его книги, конспекты. Я приезжал в Киев и очень рад, что снова посетил Украину. В этой стране жил лучший тренер, на мой взгляд".

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Полгода спустя после триумфа в Кубке чемпионов Црвена Звезда пополнила клубный музей еще одним трофеем – Межконтинентальным кубком. Югославы легко победили чилийский Коло-Коло 3:0. Однако для Балканского полуострова это уже была новая реальность. Регион охватила война.