Ливерпуль может потерять летом одного из лидеров, который мечтает оказаться в составе Барселоны.

Руководство "блаугранас" активно следит за Луисом Диасом. В вингере видят посыл атаки, но все будет зависеть от возможностей Барселоны вписаться в финансовый фэйр-плей.

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Как удалось узнать Mundo Deportivo из источников, близких к Луису Диасу, колумбиец находится в ожидании действий со стороны Барселоны несмотря на то, что у него осталось два года по контракту с Лверпулем. Он хочет понять, сделает ли клуб ставку на него в следующем сезоне.

Диас мечтает играть за "кулес" и готов ждать столько, сколько потребуется, но в то же время не хочет питать иллюзий, пока не увидит четкого сигнала.

Луис выступает за Ливерпуль с 2022 года. В общем колумбиец сыграл за мерсисайдцев в 140 матчах во всех турнирах. В его активе 37 голов и 18 результативных передач.

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