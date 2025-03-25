Защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд договорился с Реалом о переходе. Соглашение рассчитано на пять сезонов.

По информации Sky-Sport, Трент отказался от новых предложений Ливерпуля и решил продолжить свою карьеру Мадриде.

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В Реале на Александер-Арнольда ждут не только высокие зарплатные условия, но и привлекательные бонусы. Если в Ливерпуле он зарабатывал около одиннадцати миллионов евро за сезон, то в Мадриде эта цифра может вырасти до пятнадцати миллионов с премиями за результативность и подписным бонусом "эквивалентным разумной стоимости трансфера". Соглашение начнет действовать с 1 июля 2025 года.

Напомним, 26-летний игрок провел за Ливерпуль в текущем сезоне 39 матчей во всех турнирах и отметился 3 голами.

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