Как информирует официальный сайт Ливерпуля, нападающий команды Коди Гакпо подписал новое долгосрочное соглашение с мерсисайдцами.

"Чувства невероятные – продлить контракт с этим прекрасным клубом. Я очень благодарен и надеюсь подарить еще много замечательных моментов. Я чувствую себя как дома, моя семья также, и это важная часть решения. В клубе хорошие партнеры, хорошая атмосфера, жизнь вокруг футбола великолепна, и я наслаждаюсь каждым моментом", – цитирует Гакпо официальный сайт команды.

Голландец присоединился к Ливерпулю в январе 2023 года из ПСВ. С тех пор он сыграл 131 матч, забил 42 гола и отдал 16 ассистов. В составе "красных" он получил золотые медали АПЛ и Кубка лиги.

На международном уровне Гакпо имеет 40 поединков за сборную Нидерландов. В новом сезоне 2025/26 он успел отметиться голом в матче против Борнмута и двумя ассистами в игре с Ньюкаслом.

