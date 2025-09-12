Главный тренер Ливерпуля Арне Слот поделился информацией о физическом состоянии игроков "красных" перед матчем четвертого тура АПЛ против Бернли.

“Думаю, что наши игроки в отличной форме, сегодня мы впервые тренировались с большинством из них после международного перерыва. Кертис Джонс получил травму в прошлой игре против Арсенала и не сможет играть с Бернли.

Суперкомпьютер Opta спрогнозировал победителя ЛЧ – в Судакова и Трубина верят больше, чем в топ-клубы

Джереми Фримпонг восстановился после повреждения и тренировался на этой неделе с игроками молодежки, а уже сегодня приступит к занятиям с основной командой.

Другие игроки вернулись в клуб без проблем. После перерыва на матчи сборных такое случается не часто", – заявил Арне Слот на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что Ливерпуль проведет матч четвертого тура АПЛ против Бернли 14 сентября. После трех матчей мерсисайдцы идут на первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

"Я думал, что Клопп болен": Мак Аллистер о ЧМ-2022, влиянии Де Дзерби и Слота, дружбу отца с Марадоной и потерю Жоты