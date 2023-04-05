Во вторник, 4 апреля, Ливерпуль встречался с Челси в рамках АПЛ. Команды сыграли вничью. После матча один из юных фанатов "красных" привлек к себе внимание плакатом с надписью: "Дарвин, я люблю тебя больше, чем собственного отца. Сегодня мой день рождения".

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Пройти мимо такого Нуньес не смог и подарил маленькому мальчику свою футболку, что очень тронуло ребенка. Он упал в объятия отца и заплакал.

Напомним, что уругвайский нападающий присоединился к Ливерпулю летом 2022 года. В текущем сезоне он сыграл за "красных" в 22 матчах АПЛ. В активе Нуньеса восемь голов и три результативных передачи.

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