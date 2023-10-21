Великобритания страдает от шторма Бабет, который уже забрал жизни трех человек. Ощутить на себе разрушительную силу стихии пришлось и Тренту, сообщает The Sun.

Клопп подтвердил худшие опасения относительно ключевого игрока Ливерпуля – он рискует вернуться в следующем году

Звезда Ливерпуля ехал на тренировку, когда поднялся мощный порыв ветра. В один момент Александер-Арнольд заметил, что электрический столб рядом с узкой дорогой начинает клониться. 25-летний футболист сразу затормозил и выкрутил руль в сторону встречной полосы. Range Rover за 90 тысяч фунтов врезался в BMW, но вряд ли это сильно тревожило Трента. 12-метровый столб упал рядом, а провода электропередач повисли на автомобилях...

К счастью, обоим водителям удалось избежать травм. Несмотря на шоковое состояние, Александр-Арнольд доехал на тренировку и сегодня должен сыграть с Эвертоном.

"Ветер был настолько силен, что внезапно снес столб. Это было действительно страшно. Это чудо, что никто не пострадал. Кого-то запросто могло убить. Александер-Арнольд, видимо, чувствует, что обманул смерть. Лишняя секунда, и столб мог пройти через лобовое стекло", – рассказал один из свидетелей событий.

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