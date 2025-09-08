Форвард Ливерпуля Федерико Кьеза рискует сменить клуб уже в ближайшие дни. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, после неожиданного исключения из заявки Ливерпуля на групповой этап Лиги чемпионов итальянец получил шанс перебраться в Турцию, где трансферное окно открыто до 11 сентября.

В новом сезоне Кьеза дебютировал за Ливерпуль в матче с Борнмутом, вышел на замену и отметился голом. Позже получил игровые минуты во встречах с Ньюкаслом и Арсеналом, однако в заявке на Лигу чемпионов места не нашел – из-за ограничений на количество легионеров его вычеркнули в пользу 17-летнего Рио Нгумохи.

Турецкие команды уже пользуются этой ситуацией на трансферном рынке. Бешикташ сделал первый шаг, связавшись с мерсисайдцами относительно потенциального трансфера Кьезы. В то же время среди претендентов называют и Трабзонспор, который этим летом активно усиливается. Именно там уже выступают украинцы Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан. Также, недавно сообщалось, что голкипер Манчестер Юнайтед Андре Онана в ближайшее время должен перейти именно в Трабзонспор.

По словам Романо, Ливерпуль не заинтересован в аренде игрока – речь может идти только о полноценном трансфере. Сейчас переговоры находятся на ранней стадии, но интерес турецких грандов к футболисту вполне реален.

