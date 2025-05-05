Полузащитник Ливерпуля Федерико Кьеза таки стал чемпионом Англии почти в последний момент.

Итальянец не мог праздновать с одноклубниками завоевание трофея, поскольку не имел достаточного количества матчей в АПЛ, чтобы тоже получить медаль. Кьези необходимо было сыграть минимум еще одну игру.

Фол Алиссона за пределами штрафной в видеообзоре матча Челси – Ливерпуль – 3:1

Федерико вышел на поле в матче с Челси (1:3) и таким образом обеспечил себе медаль. Кьеза стал вторым итальянцем, которому удалось добыть титул, после Марио Балоттели (сезоне 2011/12 с Ман Сити). Впрочем, они не единственные, кому удалось выиграть чемпионство в АПЛ.

Федерико Македа, Карло Кудичини, Массимо Таиби также выигрывали Премьер-лигу, но не достигли минимального количества матчей, чтобы получить медаль.

Мекеда и Таиби выступали за Манчестер Юнайтед, а Кудичини защищал цвета Челси.

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