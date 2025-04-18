Лацио уступил Буде-Глимту в серии пенальти, вылетев в 1/4 финала Лиги Европы. Эмоционально это воспринял опорный полузащитник Маттео Гендузи.

Историческое достижение благодаря победе в серии пенальти в видеообзоре матча Лиги Европы Лацио – Буде-Глимт – 3:1

По информации La Lazio Siamo Noi, француз после возвращения в раздевалку накричал на партнеров по команде: "Мы должны показать свои яйца!" Но это не все: Гендузи также накричал на тренеров Фабрицио Дель Гроссо и Марко Барони, послав их "к черту", когда покидал стадион.

Добавим, что Маттео сыграл за Лацио в 42 матчах этого сезона, записав в свой актив 1 гол и 5 ассистов.

МЮ сотворил камбэк года в битве с 9 голами и прорвался в полуфинал ЛЕ, Тоттенхэм и Атлетик в 1/2, Лацио сенсационно вылетел