Звезда Лацио был прооперирован – известны сроки реабилитации

Полузащитник Лацио Лукас Лейва воспользовался паузой в футболе и лег под хирургический нож.

Лукасу Лейве сделали операцию на правом колене из-за травмы мениска, сообщает Sololalazio.it.

Серия А отложила возобновление сезона

Сообщается, что восстановление бразильца продлится месяц – таким образом, Лукас будет готов еще до завершения карантина в Серии А, который перенесли с конца мая на неопределенный срок.

К слову, Лукас провел 22 поединка за Лацио в текущем сезоне, записав в свой актив один ассист.

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