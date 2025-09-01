Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, Севилья и Бенфика Георгия Судакова и Анатолия Трубина достигли принципиальной договоренности по переходу бельгийского нападающего Доди Люкебакио. Окончательное оформление сделки ожидается после медосмотра, запланированного на понедельник.

"Агент Трубин": фанаты Бенфики хвалят голкипера сборной Украины за трансфер Судакова

По данным испанских СМИ, португальцы готовы заплатить около 30 миллионов евро с учетом бонусов – сумма ниже клаусулы в 45 миллионов, однако финансовые проблемы Севильи вынуждают клуб пойти на уступки. Люкебакио в прошлом сезоне провел 38 матчей за Севилью, отметился 11 голами и 2 ассистами.

Вместе с тем, в Севилье уже нашли замену бельгийскому форварду. Источник сообщает, что экс-игрок Арсенала Алексис Санчес находится на финальной стадии переговоров и в ближайшее время присоединится к Севилье на правах свободного агента. Санчес покинул Интер после завершения контракта и готов вернуться в Ла Лигу, где ранее играл за Барселону.

Жирона без Цыганкова и Крапивцова уступила Севилье – каталонцы потерпели уже третье поражение подряд и упали на дно