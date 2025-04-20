Звезда Ла Лиги стал в один ряд с Шевченко – он повторил редкое достижение в матче с Барселоной
Нападающий Сельты Борха Иглесиас присоединился к звездной компании, оформив хет-трик в ворота Барселоны.
"Кулес" в тяжелом матче против "кельтов" одержала победу 4:3. Все три мяча в ворота Войцеха Щенсны забил Борха Иглесиас.
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Испанец таким образом повторил редкое достижение. До нападающего Сельты лишь четырем игрокам удавалось забивать три гола на поле Барселоны – Андрею Шевченко (Динамо,1997 г.), Форлану (Вальяреал, 2005 г.), Мбаппе (ПСЖ, 2021 г.), и Бензема (Реал, 2022 г.).
Напомним, Борха Иглесиас в текущем сезоне сыграл за Сельту в 33 матчах, забив восемь голов и оформив две результативные передачи.
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