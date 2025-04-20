"Кулес" в тяжелом матче против "кельтов" одержала победу 4:3. Все три мяча в ворота Войцеха Щенсны забил Борха Иглесиас.

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Испанец таким образом повторил редкое достижение. До нападающего Сельты лишь четырем игрокам удавалось забивать три гола на поле Барселоны – Андрею Шевченко (Динамо,1997 г.), Форлану (Вальяреал, 2005 г.), Мбаппе (ПСЖ, 2021 г.), и Бензема (Реал, 2022 г.).

Напомним, Борха Иглесиас в текущем сезоне сыграл за Сельту в 33 матчах, забив восемь голов и оформив две результативные передачи.

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