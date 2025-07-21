В понедельник, 21 июля, Сауль Ньигес должен был вылететь в Турцию для прохождения медосмотра в Трабзонспоре. Однако сделка была отменена. Атлетико сообщил, что игрок решил расторгнуть соглашение, сославшись на "семейные обстоятельства".

Экс-звезда Атлетико станет одноклубником Сикана и Зубкова – он находился в составе "матрасников" с 2009 года

Сам Сауль подтвердил это в Твиттере: "Не получилось по личным причинам. Надеюсь, наши пути когда-то снова пересекутся".

В минувшие выходные Сауль и его представители вели переговоры с Атлетико о расторжении контракта, который действовал до конца сезона 2025/26. Была достигнута устная договоренность, а условия нового контракта с Трабзонспором были согласованы.

Теперь Сауль продолжит оставаться игроком Атлетико. Однако он не поедет вместе с командой на сборы в Лос-Анхелес-де-Сан-Рафаэль.

Напомним, что за Трабзонспор сейчас выступают 3 украинца: Арсений Батагов, Даниил Сикан и Александр Зубков.