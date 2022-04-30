"Первый матч за новую команду? Конечно, было тяжело. Но с каждой минутой чувствовал себя все лучше и лучше. Физически пока не готов. Два месяца без футбола бесследно пройти не могли. Думаю, со временем наберу форму.

Колос отпустил звездного хавбека в чемпионат Азербайджана

Как чувствую себя в Сумгаите? Все хорошо. Меня хорошо приняли. Некоторые игроки я знаю еще из национальной команды, а Андрея Поповича – с чемпионата Украины. Думаю, с адаптацией никаких проблем не будет. Я уже видел один матч команды со Зирой. Уверен, что приехал в хорошую команду.

Думал ли о возвращении в Колос после завершения соглашения? Все зависит от ситуации в Украине. Я бы хотел вернуться туда, если все будет хорошо. Если нет... Надо думать. Думаю остаться в Азербайджане", – поделился Нуриев в комментарии azerisport.

Напомним, Анатолий перебрался в Колос летом 2021 года из Миная. За ковалёв провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с "хлеборобами" действовал до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.

Нуриев – уроженец Мукачево, однако полтора года назад принял гражданство Азербайджана и уже успел провести 9 матчей за национальную сборную страны.

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