Максенс Какере попал в ДТП в среду утром, 30 июля, около 7:00 на улице Сан-Фермо делла Батталья в Комо. Как информирует GdS, возможно, это произошло из-за мокрого дорожного покрытия – причина все еще выясняется.

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Какере потерял контроль над большим внедорожником Bentley Bentayga Speed, который врезался в автобус ASF. К счастью, футболист не пострадал. В общественном транспорте пострадавших также не оказалось.

Какере должен отправиться с командой в среду на тренировочный сбор в Марбелью, где запланированы два престижных товарищеских матча: 6 августа против Бетиса и 10 августа против Барселоны в рамках престижного Кубка Гампера.

25-летний Какере перешел в Комо в январе прошлого года. Он был приобретен у Лиона за 15 миллионов евро плюс бонусы. Прошлый сезон Максенс провел очень успешно, забив два гола и отдав три голевые передачи в 18 матчах, в 15 из которых он выходил в стартовом составе.