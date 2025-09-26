"Можно ли его использовать на других позициях? Да, он может сыграть и в центре поля. Как фулбек или вингбек, он видит игру, как полузащитник, и время от времени смещается в середину. Я даю ему эту свободу на поле.

Это топ-игрок, ему нужно лишь добавить стабильности, но это уже зависит от него. Он может играть за Реал, Манчестер Сити или Ливерпуль. Он потенциально футболист для лучшей команды мира, но решение должен принять сам", – цитирует Тудора GOAL.

По данным английских СМИ, в январе Камбьясо уже попадал в сферу интересов Манчестер Сити и Ливерпуля, хотя трансфер тогда не состоялся.

В ближайшем матче "бьянконери" на домашнем стадионе примут Аталанту. Ювентус входит в пятый тур Серии А без поражений – команда набрала 10 очков в первых четырех матчах и идет на 2 месте в турнирной таблице.

