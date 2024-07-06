Полузащитник сборной Испании Педри не сможет помочь своей команде на Евро-2024 из-за травмы.

Во время матча против Германии 21-летний испанец получил травму из-за фола Тони Крооса. Педри пришлось заменить уже на 8 минуте матча.

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Как сообщает Mundo Deportivo, обследование полузащитника подтвердило внутреннее боковое растяжение левого колена (2 степень). На восстановление Педри понадобится от четырех до шести недель. Это означает, что чемпионат Европы для него закончен, а также он пропустит старт Ла Лиги. Барселона первый матч в чемпионате Испании проведет 17 августа против Валенсии.

Напомним, что для Педри это уже вторая травма в 2024 году. В начале марта он повредил подколенное сухожилие и пропустил целый месяц.

На Евро-2024 полузащитник сыграл в четырех матчах и оформил одну результативную передачу.

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