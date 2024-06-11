Давиде Фраттези пошутил, что заблокировал свою сестру в социальных сетях на несколько дней после того, как она отпраздновала триумф Ювентуса в Кубке Италии.

Сестра Фраттези Кьяра встречается с полузащитником Ювентуса Уэстоном Маккенни и находилась на поле стадиона Олимпико после победного для Юве финала Кубка Италии с Аталантой (1:0). Хавбека Интера разозлили фотографии, которые она опубликовала с этого мероприятия.

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"Я заблокировал ее во всех социальных сетях на четыре дня. Конечно, мы потом посмеялись над этим. У каждого своя жизнь, никого нельзя посадить под стеклянную клетку", – цитирует Фраттези La Repubblica.