Давиде Фраттези перенес операцию по удалению грыжи в миланской больнице Humanitas, информирует Gazzetta dello Sport. "Я просил их также выправить мне ноги, но врачи ничего не смогли с ними поделать", – пошутил Фраттези.

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Грыжа была проблемой, с которой полузащитник "нерадзурри" боролся уже некоторое время; она часто замедляла его на поле. Сам Фраттези решил лечь под нож уже по окончании сезона.

Операция прошла успешно, и Давиде будет проходить программу реабилитации. Таким образом, Фраттези будет доступен Кристиану Киву через несколько недель, когда Интер начнет подготовку к следующему сезону.

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