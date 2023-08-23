"Цели в ЛАСКе? Борьба за чемпионство и Кубок. Очень тяжелая конкуренция с Зальцбургом. Но скажу лично за себя, играя против них, не могу сказать, что ЛАСК не заслуживает бороться с ними за чемпионство. Думаю, все идет от головы. У нас сменился тренерский штаб, теперь он стал более молодым, будем совместно ставить цель бороться за все трофеи, а еще – попасть в Лигу Европы.

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Предыдущие полгода в аренде? Оценю как отличный опыт. Ведь австрийская Бундеслига – это по меньшей мере Бундеслига. Хоть и не немецкая:) Но и не чешская лига. Значительно более высокий уровень футболистов. Высший уровень борьбы. Высшие скорости и интенсивность. Если посмотреть на статистику, возможно, я и не провел безумное количество минут, но там я обрел уверенность перед молодежным Евро.

Сборная? Это вопрос не ко мне. Но это одно из того, о чем я всегда мечтал. И одна из моих целей. Я делаю все возможное и делать все возможное, чтобы рано или поздно получить вызов. Но чем раньше, тем лучше", – цитирует Таловерова Украинский футбол.

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