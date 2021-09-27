Вингер генуэзской Сампдории Миккель Дамсгор попал в сферу интересов ведущих клубов Италии, а также лондонского Тоттенхэма.

Интер, Ювентус и Тоттенхэм включились в гонку за датчанином, утверждает Tuttosport.

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Ранее интерес к Дамсгору очертил Милан. Однако, в летнее трансферное окно "россонери" так и не вышли на Сампдорию с конкретным предложением. "Блучеркьяти" согласятся отпустить свою звезду ориентировочно за 30 млн евро. Два года назад генуэзцы приобрели вингера у Норшелланна за скромные 6,75 млн.

В нынешнем сезоне Миккель Дамсгор провел 7 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. На Евро-2020 он сыграл 5 поединков (2 гола, 1 ассист) и стал одним из открытий первенства.

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