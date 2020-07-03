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Звезда Евро-2004 Барош объявил о завершении карьеры

3 июля 18:58 - Читати українською
Звезда Евро-2004 Барош объявил о завершении карьеры
Милан Барош / Getty Images

Бывший форвард сборной Чехии и ряда европейских команд Милан Барош решил повесить бутсы на гвоздь.

38-летний нападающий завершил активные выступления в родном Банике из Остравы.

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"Моя голова хочет, чтобы я играл дальше, но тело приказало остановиться. Долгое время я имел проблемы со здоровьем, и мое тело просто уже не работает так, как раньше, так, как нужно мне", – цитирует ветерана пресс служба клуба.

На профессиональном уровне Милан Барош дебютировал еще в 1998 году, а мировое признание получил после Евро-2004, где стал лучшим бомбардиром турнира. Кроме родного Баника, он защищал цвета английских Ливерпуля, Астон Виллы, Портсмута, французского Лиона, турецких Галатасарая и Антальяспора, а также чешских Млады Болеслав и Слована из Либерца.

В коллекции трофеев Бароша есть Кубок английской лиги сезона 2002/03, Кубок Лиги чемпионов 2004/05 (с Ливерпулем), два титула чемпиона Франции с Лионом, Кубок Англии в составе Портсмута, чемпионский титул в Турции с Галатасараем и Кубок Чехии 2015/16, завоеванный в составе Млада Болеслав.

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Ливерпуль Ливерпуль Мир Милан Милан Барош Галатасарай Галатасарай Чехия Чехия Баник Баник
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