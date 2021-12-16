Звезда Динамо З получил удаление за исполнение пенальти в стиле пешехода – пижон лишил свою команду гола
Нападающий Динамо Бруно Петкович сконфузился в поединке чемпионата Хорватии против Истры 1961.
Главный бомбардир загребцев показал, как не следует делать удары с 11-метровой отметки.
Хименес подставил Вулверхэмптон в матче с Ман Сити, получив две желтые подряд – видео бессмысленного поступка
Динамо имело минимальное преимущество и на 90-й минуте получило право пробивать пенальти. Петкович выполнил его очень нагло – подходил к мячу пешком, а перед ударом дезориентировал голкипера ощутимой паузой. Рефери наказал пижона второй желтой карточкой и взятие ворот отменил.
Команды завершали матч 10 на 9, поскольку раньше удалили по одному игроку у каждой. Динамо умудрилось не только удержать победный счет, но и закрепить преимущество – 2:0.
Шляхи Реброва та УАФ розходяться: 5 клубів і одна збірна, де може опинитися український тренер