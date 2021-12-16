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Динамо имело минимальное преимущество и на 90-й минуте получило право пробивать пенальти. Петкович выполнил его очень нагло – подходил к мячу пешком, а перед ударом дезориентировал голкипера ощутимой паузой. Рефери наказал пижона второй желтой карточкой и взятие ворот отменил.

Команды завершали матч 10 на 9, поскольку раньше удалили по одному игроку у каждой. Динамо умудрилось не только удержать победный счет, но и закрепить преимущество – 2:0.

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