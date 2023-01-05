Нападающий Динамо Владислав Ванат не забывает благодарить Вооруженные силы Украины за возможность продолжать привычную жизнь.

"21! Спасибо ВСУ за возможность отметить этот День Рождения в кругу родных и друзей", – написал Ванат в своем Instagram.

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Добавим, что, несмотря на массивные обстрелы Россией городов Украины на Новый год, силам ПВО удалось минимизировать повреждения критической инфраструктуры и избежать блекаута.

Отметим, что Владислав провел 24 поединка за Динамо в текущем сезоне, в которых отличился 6 голами и 2 ассистами.

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