Звезда Динамо выразил благодарность ВСУ за возможность провести день рождения в кругу друзей
14:21 - Читати українською
Нападающий Динамо Владислав Ванат не забывает благодарить Вооруженные силы Украины за возможность продолжать привычную жизнь.
"21! Спасибо ВСУ за возможность отметить этот День Рождения в кругу родных и друзей", – написал Ванат в своем Instagram.
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Добавим, что, несмотря на массивные обстрелы Россией городов Украины на Новый год, силам ПВО удалось минимизировать повреждения критической инфраструктуры и избежать блекаута.
Отметим, что Владислав провел 24 поединка за Динамо в текущем сезоне, в которых отличился 6 голами и 2 ассистами.
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