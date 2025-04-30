"Арсенал – это команда, за которую болею. Да, я там не скрываю, что это мечта, какая-то сумасшедшая. Но, если брать там Динамо и перейти, например, в какой-то такой, непонятно куда – в какой-то европейский клуб, чтобы он просто был европейский, – да нет, это не для меня. Динамо для меня – топ-клуб, и я рад быть здесь.

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Если будет предложение, какое-то там супер для команды, для меня, то я подойду к Игорю Михайловичу Суркису, и он скажет: "Там, Сань, есть классное предложение, и нам подходит, ты там рассматривай". И если мне понравится команда, и буду видеть, как клуб играет, в какой футбол, и меня все будет устраивать, то будем уже смотреть, разговаривать, как оно будет", – рассказал полузащитник в интервью SportArena.

Напомним, что за Арсенал выступает защитник Александр Зинченко.

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