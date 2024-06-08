Звезда Динамо может поехать в кризисный топ-клуб вместо Довбика – разборки с россиянами стали показательным моментом
Наполи в поисках нового центрфорварда обращает внимание на игроков с украинским паспортом.
Партенопейцы уже некоторое время следят за нападающим Динамо и сборной Украины Владиславом Ванатом, утверждает Calciomercato.
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Приоритетными целями Наполи остаются Лукаку и Довбик, однако они могут оказаться слишком дорогими. 22-летний Ванат провел яркий сезон за Динамо и с 14 голами стал лучшим бомбардиром УПЛ. Сейчас Transfermarkt оценивает нападающего в 10 млн евро, однако после чемпионата Европы спрос на Владислава может серьезно возрасти.
Источник отдельно отмечает вспыльчивый характер Ваната, который нередко хватает карточки разного цвета. Итальянцы также вспомнили историю 2-летней давности. После матча с Арменией молодой украинец скупил в сувенирной лавке аэропорта флажки государства-агрессора и на глазах россиян, которые сидели в зале ожидания, выбросил трехцветные тряпки в мусорку.
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